Поздравляем победителей-караваевцев

Опубликовано 12.01.2017

V юбилейного международного детско-юношеского многожанрового фестиваля-конкурса «Волжский КиТ»

Ярких побед добились на фестивале музыканты Караваевской детской школы искусств. Юная пианистка Мери Баканидзе завоевала Гран-при фестиваля, а лауреатами стали сразу несколько представителей Караваевской ДШИ. Среди них вокальный ансамбль «Звезды», пианисты Глеб Мухин, Мария Шамаева, Елизавета Белокурова, Анна Попова, вокалистка Алисия Джеймс, домристка Анна Теребрина. С успехом выступили караваевцы и еще на одном завершившемся VI международном творческом фестивале-конкурсе «Вдохновение Золотого кольца». Фортепианный дуэт Мери Баканидзе и Марии Шамаевой, а также пианисты Глеб Мухин и Кирилл Рябов стали лауреатами этого конкурса.