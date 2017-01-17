Отметила юбилей

Опубликовано 13.01.2017

буйская музыкальная школа

Детской музыкальной школе Буя — шестьдесят пять. Солидную дату отпраздновали с размахом, собрав не только нынешних воспитанников (а их более трехсот) и педагогов, но и тех, кто учился или преподавал здесь прежде. А еще пригласили коллег из других учебных заведений города и поселка Чистые Боры. Гостей встретили концертом, на котором звучали произведения для баяна, гитары, флейты и, конечно, собственный гимн школы в хоровом исполнении.