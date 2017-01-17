Опубликовано 17.01.2017

прошли в деревне Крутик Костромского района



«Необходимо возрождать русские народные традиции», - считают библиотекарь Александра Потанина и руководитель местной ветеранской организации Вера Зубкова. Вот они и являются главными организаторами гулянья на Троицу (престольный праздник в Крутике), Масленицу...

Святочные посиделки также в деревне входят в традицию. Рассаживаются женщины возле наряженной в клубе (отделе культурно-массовой работы) елки, вспоминают калядки, гадают на суженого, поют русские песни. Не обходится и без угощения. Немало в Крутике мастериц печь вкусные румяные пироги, делать варенья и соленья. С традиционной русской кухней здесь давно уже подружились среднеазиатские манты и плов. Готовить их новых землячек научила Вера Зубкова, переехавшая сюда из Узбекистана.