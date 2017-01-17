Соблюдайте правила,

Опубликовано 17.01.2017

напоминают пожарные



В минувшие выходные в Мантурове загорелся частный жилой дом, которому более полувека. Тревожный сигнал пожарные получили в воскресенье в пять часов вечера. На место сразу выехали пять машин и пятнадцать сотрудников МЧС. Через два часа пожар уже удалось полностью потушить. Но огонь успел уничтожить кровлю, дом частично выгорел и изнутри. К сожалению, один человек пострадал. Виновника произошедшего пока не называют. Сотрудники МЧС напоминают горожанам и жителям района о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.