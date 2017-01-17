Доктора вызывали?!

Опубликовано 17.01.2017

Молодые врачи выбирают Костромскую область местом своей работы

Здравоохранение в Костромской области за последние годы получило серьезную подпитку молодыми кадрами. Но все же дефицит ощущается, особенно в небольших сельских больницах. Какие рычаги сегодня использует регион для привлечения специалистов и что можно сделать еще? Этот вопрос обсудили участники еженедельного оперативного совещания при губернаторе Костромской области.

Целый комплекс для поддержки молодых врачей работает в области более четырех лет. Главный вопрос, который медикам помогают решить и область, и муниципалитеты, - жилищный. За четыре года регион предоставил врачам 84 квартиры, муниципальные образования - 60, а на условиях софинансирования из местной и областной казны приобретено с 2013-го по 2016 год восемь квартир.

Кроме того, докторам и медсестрам, не обеспеченным жильем, предоставляется компенсационная выплата за наем жилого помещения или ежемесячная денежная компенсация в части затрат по ипотечному кредиту. Такие выплаты в общей сложности составили более 17 млн рублей только в прошлом году.

По словам директора департамента здравоохранения Евгения Нечаева, все это способствовало тому, что обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом выросла. Но дефицит сохраняется, а потому уже в этом году состав костромских медиков пополнят 150 молодых врачей-специалистов, из них 90 человек - после окончания интернатуры.

В регион приезжают специалисты высокого класса. Примеров, когда в сельскую больницу приходит настоящий профессионал, причем узкого профиля, достаточно. К таким докто-

рам идут на прием и пациенты из соседних муниципалитетов.

Сергей Ситников предложил создать межрайонные специализированные медицинские отделения. Губернатор привел пример Макарьевской районной больницы, куда в прошлом году пришел новый врач-отоларинголог (продолжение темы на с. 3). В случае открытия стационара на пять коек врач смог бы делать несложные операции на месте, и пациентам из нескольких близлежащих районов не пришлось бы отправляться в Кострому или Шарью.

Олег СУВОРОВ

Евгений Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области:

- Безусловно, все принятые нами меры дали свои положительные результаты. За четыре года в медицинские учреждения Костромской области пришло более 250 молодых специалистов. Это позволило увеличить обеспеченность населения врачами и повысить процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет с 15,3 процента до 20,2 процента.