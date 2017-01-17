Горящая зима

Опубликовано 17.01.2017

В пики холодов и вообще зимой важно не пренебрегать правилами пожарной безопасности

Как и неделю назад, вопрос пожарной безопасности стал ключевым на оперативном совещании при губернаторе Костромской области. Несмотря на повышение температуры, возгорания, вызванные нагрузками на внутридомовые электросети, в области не закончились. Как защитить жизнь и имущество костромичей от огня?

Нерадостные цифры

Шестнадцать пожаров, из которых половина в жилом фонде, - такова статистика прошедшей недели. Во многом виной тому холода, которые отступили как раз семь дней назад. Но главной причиной возгораний стало несоблюдение техники безопасности: нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования и элементарная небрежность при обращении с огнем.

В связи с этим губернатор Сергей Ситников рекомендовал руководителям управления региональной безопасности, департамента ТЭК и ЖКХ, государственной жилищной инспекции усилить работу по профилактике пожаров. Увещеваниями и напоминаниями о соблюдении элементарных правил безопасности дело не ограничится. В первую очередь проверке подвергнутся электрические сети, главным образом в многоквартирных домах. В частном же секторе важно уделить внимание печному отоплению и его надежности.

Кроме того, глава региона призвал обратить внимание жителей на страхование своего имущества от пожара, ведь именно страховка может решить большинство насущных проблем пострадавших от огня.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Надо поработать с управляющими компаниями, чтобы понимать, какие необходимо принять меры для повышения надежности электрических сетей, чтобы они справлялись с возрастающими нагрузками, в том числе в многоквартирных домах. Прошу данные вопросы отработать во взаимодействии с МЧС, действовать на упреждение и использовать административную практику.



На птичьих правах

Вспышка гриппа птиц в южных регионах России не должна казаться костромичам далекой и безобидной. По словам главного санитарного врача региона Александра Кокоулина, в связи с миграцией существуют риски появления заболевания и на территории Костромской области. А между тем жители и гости областного центра ежедневно контактируют с дикими птицами.

К примеру, на Сусанинской площади огромное количество голубей. Из-за этого ее даже сравнивали с площадью святого Марка в Венеции. Но, по информации биологов, каждая четвертая птица является носителем заболеваний, опасных для человека. Между тем их регулярно подкармливают, в том числе и дети.

На Марьинском пруду (который привычно назвать шаговским) буквально «прописались» дикие утки. Птицы не покинули хлебное, в прямом смысле, место, а остались зимовать. Безусловно, они тут же получили статус достопримечательности и внимание горожан от мала до велика. Но вместе с тем дикие утки – одни из главных носителей сальмонеллеза.

Решать «птичью» проблему власть будет не в одиночку. К обсуждению вопроса привлекут орнитологов.

Владимир АКСЕНОВ