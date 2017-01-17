Новое жилье и целевые договоры

Опубликовано 17.01.2017

призваны решить проблему медицинских кадров на селе

Устранение дефицита врачей, поддержка местных производителей и развитие социально-экономической инфраструктуры левобережья Унжи стали основными темами очередной рабочей поездки губернатора Сергея Ситникова в Макарьевский район.

В минувшем году в Макарьевской районной больнице появился новый специалист - врач-оторинола-

ринголог. Но больнице еще требуются кадры. По словам главного врача больницы Ирины Веселовой, пять студентов проходят обучение по целевому договору в медицинских вузах Ярославля, Кирова и Иванова.

Чем еще можно привлечь хороших специалистов? Деньгами, условиями работы и жильем. Зарплата врачей сегодня находится на весьма высоком уровне, медучреждения региона обеспечиваются необходимым оборудованием. Остается жилье, но и эту проблему руководство Макарьевского района и главный врач пытаются решить.

В минувшем году служебную квартиру на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов получил врач-дерматовенеро- лог. В этом году здесь планируют предоставить жилье для лор-врача. Сергей Ситников поставил задачу не тянуть с решением этого вопроса и вручить ключи от квартиры специалисту в ближайшие три месяца. Также он предложил организовать в больнице социальную гостиницу, где жители отдаленных населенных пунктов смогли бы оставаться ночевать.

На совещании в администрации района Сергей Ситников потребовал от местных властей в кратчайшие сроки представить план развития левобережья реки Унжи. Благодаря мосту, соединившему два берега реки, теперь нет проблем с завозом продуктов и медикаментов, налажены транспортные коммуникации, но останавливаться на достигнутом нельзя. Территории необходимо развивать, привлекать инвестиции для создания новых предприятий, использовать туристический потенциал левого берега Унжи, ведь места здесь по своей красоте и экологическому состоянию уникальные.

Отдельной темой визита губернатора в Макарьевский район стали вопросы поддержки местных товаропроизводителей. Сергей Ситников посетил предприятие, на котором занимаются консервацией даров леса по старинным народным рецептам.

Еще два года назад по требованию губернатора в области появились дополнительные пункты по закупке ягод и овощей у населения для дальнейшей их переработки на предприятиях региона. Это решение позволило получить дополнительный доход сельским жителям и обеспечило костромичей экологически чистой продукцией местного производства.

Глава региона потребовал от профильных ведомств оказать предприятию поддержку в продвижении продукции в торговые сети и подготовить документы для включения предприятия в областные и федеральные прог-

раммы.

Алексей ИВАНОВ

Сергей Ситников,

губернатор Костромской области:

- Необходимо в кратчайшие сроки завершить разработку программы развития левобережья, которая будет ориентирована на развитие экономической базы района, создание условий для организации новых производств и развития агропромышленного комплекса, развитие рынка туристических услуг и привлечение инвесторов для создания инфраструктуры.

Ирина Веселова,

главный врач Макарьевской районной больницы:

- Помимо врачей, нам нужны лаборанты, медицинские сестры и фельдшеры. По этому поводу мы активно сотрудничаем с Шарьинским и Костромским медицинскими училищами, ждем пополнения оттуда. Работаем с выпускниками школ, организуем для них экскурсии, рассказываем о привлекательности работы в медицине.