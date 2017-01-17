Привлекать средства в регион

Опубликовано 17.01.2017

и обеспечить выполнение всех социальных обязательств

Компенсация за детские сады и медицинские кадры, поддержка пожилых людей и инвестиции - об этом и не только рассказали журналистам в Костромской областной Думе. На минувшей неделе в региональном парламенте собрали пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года.

Работоспособные единомышленники

2016-й по сути был первым полным годом работы для Думы шестого созыва, которая в таком составе первый раз собралась в октябре 2015-го. Так что по нему вполне можно судить, получилась ли команда. Председатель областной Думы Алексей Анохин уверен: получилась. «В первую очередь я удовлетворен тем, что сформирован работоспособный парламент, - заявил он. - Это коллектив единомышленников, которые работают на результат и представляют интересы населения, к какой бы политической партии они ни принадлежали».

Еще один важный, на его взгляд, итог минувшего года - региональный парламент получил поддержку на федеральном уровне после того как два бывших ее депутата ушли на повышение: Алексей Ситников стал депутатом Госдумы, а Михаил Козлов - членом Совета Федерации Федерального Собрания.

При этом областные депутаты считают важным сотрудничать не только с коллегами на федеральном уровне, но и с представителями собраний депутатов в районах. Регулярные встречи на Совете председателей представительных органов муниципальных образований помогли «сверить часы»: лучше узнать местные проблемы и объяснить главам и депутатам сельских поселений изменения в областном законодательстве.

По принципу нуждаемости

На журналистский взгляд, 2016-й отметился и другими событиями. СМИ особенно заинтересовал новый порядок предоставления компенсации родительской платы за детские сады (Дума приняла соответствующий закон в конце прошлого года).

«На протяжении нескольких лет Президент и премьер-министр ставят задачу - помощь должны получать те, кто в ней нуждается, - отметил заместитель председателя областного парламента Сергей Деменков. - В конце 2015-го Госдума приняла 388-й закон, по которому мы обязаны привести все наши законы, в том числе и по компенсации родительской платы, в соответствие с принципом нуждаемости. Мы должны были сделать это еще в прошлом году, но не стали, и получили неодобрение Минфина».

Чтобы получить дополнительную помощь из федерального бюджета на 2017-й, все же пришлось компенсировать плату за детсады лишь тем, у кого доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума. «Можно было найти 40 млн рублей, но при этом мы бы потеряли 140 млн из тех дополнительных средств, которые нам дали, - продолжил Сергей Деменков. - Многодетных семей, а их в области 5300, изменения не коснутся. Они по-прежнему будут получать компенсацию. Как и малоимущие семьи».

Поинтересовались журналисты и результатом действия принятых Думой областных законов о компенсации взносов за капремонт общедомового имущества и о поддержке старшего поколения. По словам Сергей Деменкова, с 1 января 2016-го компенсацию на капремонт получили более 12 тысяч пенсионеров - областной бюджет потратил на это 22 млн рублей. Действие закона продлили и на 2017-й.

А вот закон о старшем поколении начал работать позднее: практически с ноября прошлого года. За два месяца компенсацией газификации, приобретения лекарств и другими мерами поддержки воспользовались 58 человек. Например, вернуть средства за дрова могли бы в десять раз больше человек, но они не предъявили документы, подтверждающие покупку. Депутаты сейчас отслеживают ситуацию и, очевидно, еще внесут изменения в закон: возможно, какую-то сумму на те же дрова будут выделять без отчета. По словам Сергея Деменкова, законом в этом году смогут воспользоваться уже 5-5,5 тысячи пенсионеров.

Поинтересовались журналисты у думцев и тем, что еще надо предпринять, чтобы в области прибавилось медицинских кадров. «Когда только начиналась эта работа, требовалось около тысячи врачей. Сейчас - около четырехсот. Я считаю, это показатель успеха, - заявил заместитель председателя Думы Иван Богданов. - Преференции, которые сегодня существуют в нашей области для врачей, не сравнить с теми, что есть в соседних регионах. Соседи даже говорят о нашей агрессивной политике переманивания кадров». Иван Богданов напомнил и о том, сколько усилий прикладывают губернатор и администрация области, чтобы у нас появился свой медицинский факультет.

«А поддержка учителей?» - спросили представители СМИ. Поддержка учителей - это, по словам Алексея Анохина, достойная зарплата. Рост ее, как и предполагают майские указы Президента, сохранится.

Деньги надо звать

Депутаты напомнили, что теперь один процент от прибыли всех субъектов страны перераспределяется между ними. При этом и у Минфина, который ужесточил требования, и у регионов, которым не хватает средств на исполнение возложенных на них полномочий, своя правда. «Но у нас появилась поддержка верхней палаты парламента: все субъекты представляют перечень расходов и размер необходимых средств - так можно представить реальную картину и понять, где правда, - отметил Алексей Анохин. - Мы несем ответственность за данные обещания. И будем отстаивать свою позицию перед Минфином».

В общей сложности в этом году из федерального бюджета область получит более шести миллиардов рублей. Средства государство даст и на реализацию адресных программ.

Но регион и сам старается заработать больше. Парламент усовершенствовал законы, которые позволяют привлечь инвестиции в область. Ведь деньги, как выразился Алексей Анохин, «сами не приходят - их надо звать». Сейчас в области реализуются двадцать проектов с объемом инвестиций в 37,5 млрд рублей. Только налогов бюджеты всех уровней в 2016 году благодаря им получили 1,5 млрд рублей, а консолидированный бюджет области - 400 млн. В 2017 году, по словам председателя Думы, область планирует получить в консолидированный бюджет еще больше: 1,2 млрд.

Кроме того, реализация законов, предусматривающих взимание налога на имущество исходя из кадастровой стоимости, принесет 60 млн, а закона о транспортном налоге, повысившего ставки на дорогие машины, - 50 млн.

Вместе с жителями

Конечно, спросили журналисты депутатов и о планах на этот год. Из главных - привлекать средства в регион, обеспечить выполнение всех социальных обязательств, не допустить сужения рамок социальных законов, совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и решать проблемы с учетом мнения жителей.

«Широкое обсуждение всех наших инициатив, снятие запросов, которые существуют на местах, решение их через законодательство - вот наша основная задача, - заявил Иван Богданов. - И если мы этот механизм будем укреплять, я думаю, пользы будет много больше. Сегодня ни одно решение мы без общественного и экспертного обсуждения не принимаем».

Алена АРСЕНЬЕВА