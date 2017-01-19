В Костроме пройдет юбилейный всероссийский турнир по рукопашному бою

Опубликовано 19.01.2017

Традиционно соревнования будут посвящены памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова

Более 300 спортсменов станут участниками ХХ Всероссийского юношеского турнира «Золотое кольцо России». На ковер выйдут лучшие бойцы из Тюменской, Омской, Воронежской, Ивановской, Костромской областей, Москвы, республик Дагестан, Удмуртия, Татарстан, а также команды Московского, Тюменского, Омского и Тверского суворовских училищ.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: юниоры 18-20 лет, юноши с 15 лет и 16-17 лет. Поединки спортсменов пройдут в субботу и воскресенье в спорткомплексе «Спартак». И уже традиционно турнир посетят Герой Российской Федерации, депутат ГД РФ, председатель Комитета по обороне, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов, генерал-полковник, председатель Союза десантников России, член Общественного совета при Министерстве обороны Валерий Востротин, а также родные, друзья и сослуживцы Героя Советского Союза Олега Юрасова.