Пять школьников

Опубликовано 19.01.2017

лауреаты госпремии нацпроекта «Образование»

Ученики костромских школ по итогам минувшего года стали обладателями премии подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта «Образование» в нашей области. Это Алеся Крюкова, Арсен Адамян, Арина Кузнецова, Даша Макарова и Катя Полева. Победители различных всероссийских соревнований представляют школы № 7, 18, 35, гимназию № 15 и лицей № 17.