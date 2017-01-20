Дотянулись до золота

Опубликовано 20.01.2017

костромские волейболисты

В Санкт-Петербурге прошел всероссийский Рождественский турнир по волейболу. На площадку вышли юноши 2003-2004 годов рождения. Свои команды представили спортивные школы и клубы из Калининграда, Петрозаводска, Обнинска, Санкт-Петербурга, Боровичей и Минска (Беларусь). Кострому представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2, которые занимаются под руководством тренера-преподавателя Сергея Сергеева. На площадке равных нашим ребятам не было! Юноши стали чемпионами турнира, обойдя серебряных призеров из Обнинска и бронзовых из Минска.