До встречи, капитан

Опубликовано 20.01.2017

Футболист костромского «Спартака» завершил карьеру

Капитан костромского футбольного клуба «Спартак» Михаил Соловей принял решение завершить профессиональную карьеру. Ряды костромичей защитник пополнил в 2015 году и с первых матчей выводил команду на поле в качестве капитана. Повязку ему доверили одноклубники за профессиональные качества и огромный опыт. К сожалению, полноценно провести сезон 2016-2017 ему помешала травма. Всего Михаил провел в составе спартаковцев 33 официальных матча первенства ПФЛ и Кубка России. Дальнейшим местом работы экс-капитана станет махачкалинский «Анжи», где он будет трудиться тренером по физподготовке.