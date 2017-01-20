Обед не во вред

Опубликовано 20.01.2017

Ищем в магазинах города вкусные и полезные макароны

Представить повседневный стол без макарон довольно сложно. Однако есть и те, кто до сих пор опасается их покупать, боясь получить в «награду» лишний вес. Эксперты же убеждены: поправиться можно только от неправильных - сдобных макарон, в которые вместо муки твердых сортов производители без стеснения добавляют обычную. А есть ли такие продукты на прилавках Костромы? Узнаем сегодня.



Перышко к перышку

На этой неделе в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- изделия макаронные «Перья» ТМ «Ролтон», группа А, высший сорт, ООО ТД «Оскол», Белгородская область, г. Старый Оскол. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома;

- изделия макаронные «Перья любительские» ТМ «Макфа», группа А, высший сорт, ОАО «Макфа», Челябинская область. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- изделия макаронные «Перья» ТМ «Шебекинские», группа А, высший сорт, ОАО «МакПром», Саратовская область, г. Балашов. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома;

- изделия макаронные «Перья» ТМ «Дон Густо», группа А, высший сорт, ПАО «Продовольственная компания «Лимак», филиал Липецкой макаронной фабрики, г. Липецк. Место покупки - гипермаркет «Ашан», Кострома;

- изделия макаронные «Пенне Ригате» ТМ «Barilla», группа А, высший сорт, ООО «Харис СНГ», Московская область, г. Солнечногорск. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома;

- изделия макаронные, перья гладкие, группа В, высший сорт, ООО «Нудел Продукт», Пензенская область, дер. Вителевка. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома.

Макароны, как и всех других «подопытных», эксперты встретили по «одежке». И сразу отметили, что к своему делу все производители подошли ответственно: упаковка и маркировка - согласно принятым нормативам, да и внешний вид порадовал глаз.

Все изделия предстали по форме - короткие трубчатые перья, как и заявлено производителями. Причем у четырех изделий поверхность была рифленая и лишь у двух - гладкая. Правда, ГОСТу это не перечит.

Затем эксперты решились попробовать их на вкус. Но ничего такого, что могло бы опорочить репутацию макарон, не обнаружили: изделия не горчат, затхлостью не пахнут, а их цвет говорит о том, что сделаны они из пшеничной муки высшего сорта.

Налили воды?

Изучение физико-химической составляющей макарон эксперты начали с определения влажности. Этот показатель сказывается как на вкусе макарон, так и на качестве: излишек влаги серьезно портит вкус изделий, а заодно в разы сокращает срок их хранения. Именно поэтому ГОСТ к этому показателю требователен и не разрешает превышать 13 процентов.

Но упрекнуть наших «подопытных» было не в чем. Максимальная доля влаги составила всего 9,6 процента - именно столько «воды» содержали макароны от ООО «Нудел Продукт». На порядок суше остальных образцов оказался продукт торговой марки «Barilla» с результатом 4,9 процента.

Слишком кислых макарон тоже не нашлось. Причем вне подозрений были абсолютно все образцы: при норме по показателю кислотности не более 4 градуса ни в одном из «подопытных» она не превысила и одного градуса. А это более чем приятная новость.

Мучные разборки

Теперь же самое время проверить, не подделка ли попала на прилавки под видом макарон из твердых сортов пшеницы. Да-да, такое вполне возможно: чтобы выиграть в цене, некоторые нерадивые производители могут в муку высокого качества добавить обычную хлебопекарную. И как не вглядывайся, на прилавке такой недостаток заметить невозможно, только при готовке. Первый признак - мутная вода, а также разваренные и слипшиеся макароны.

Но когда вода закипела и макароны были брошены в кастрюлю, эксперты убедились, что эти образцы - самые правильные. Ведь форму сваренный продукт сохранил на все сто процентов.

Получается, такими макаронами с костромских прилавков обеда точно не испортишь. Ведь все образцы, принявшие участие в экспертизе, не только вкусные, но и всем требованиям ГОСТа полностью соответствуют. А это высшее признание качества.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвовавших в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

вкус народа

Пока эксперты проверяли макароны на качество, не теряли время и корреспонденты «СП». На этой неделе они отправились на улицы города, чтобы узнать, как костромичи выбирают макароны для своего стола.

Наталья:

- Покупаю макароны из твердых сортов. Не придерживаюсь никаких правил при выборе, но совсем дешевый продукт покупать не буду. Средние по цене макароны все вполне приличные, не разваливаются при варке.

Вячеслав:

- Как ни крути, макароны все равно покупать приходится. Универсальное, удобное в приготовлении блюдо. Дорогие не покупаю - все они на один вкус.

Людмила Львовна:

- Не часто беру макароны, предпочитаю другие гарниры. Если все же приходится покупать, смотрю, как они выглядят, выбираю на ощупь. Знаю, что самые вкусные - из твердых сортов пшеницы, хорошей муки. К сожалению, не всегда на деле это можно проверить.

Александр:

- На прилавках сейчас представлено очень много разных макаронных изделий. Качество на глаз не всегда определишь, поэтому стараемся выбирать по цене. Самые дешевые точно покупать не будем - невкусные и разваливаются, не успев приготовиться.

Галина Глебовна:

- Чем ниже цена, тем хуже макароны. Поэтому в выборе этого продукта ориентируюсь на средний ценник и производителя. Конечно, есть и определенные торговые марки, которым я доверяю.