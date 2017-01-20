После удара ножом веселился,

Опубликовано 20.01.2017

как ни в чем не бывало



Сотрудники полиции задержали в Костроме подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

События развернулись в одном из баров Костромы. Компания из четверых мужчин и девушки весело проводила время. Один из друзей вдруг усомнился в уважении к нему собутыльника, мол, ему не доливают, в результате ссора переросла в драку с поножовщиной.

Вскоре страсти улеглись, а потерпевший даже не заметил травмы и продолжил застолье. Резкое ухудшение самочувствия мужчина ощутил, только очнувшись у себя дома утром следующего дня. Прибывшие медики госпитализировали раненого и сообщили в полицию о криминальном происхождении травмы.

Стражи порядка оперативно установили всех участников застолья и опросили каждого из них. В результате один из собутыльников признался в содеянном. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.