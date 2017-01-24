Выставка раритетных елочных украшений

Опубликовано 23.01.2017

прошла в библиотеке села Минское Костромского района

Игрушкам по 30-40 лет и больше лет. Принесли их пенсионерки Вера Орлова и Нина Маслова. Во время встреч со школьниками они рассказали ребятам об истории игрушек, о том, как проходили новогодние праздники в послевоенное время.

Нина Гавриловна показала, какие гостинцы получали дети той поры. В кулек из серой почтовой бумаги она положила три мятных пряничка, несколько карамелек, яблочко. Сохранилась у Нины Гавриловны и искусственная елка тех времен, когда такие только появились в продаже. Елку украсили старые шарики, стеклянные бусы, картонные рыбки и зверюшки.

Деду Морозу, которого тоже принесла Нина Гавриловна, без преувеличения лет сто. Когда-то она нашла его на чердаке дома Куколевских (главная улица Минского носит имя Героя Советского Союза Леонида Куколевского).

Вера Николаевна сохранила ватного Деда Мороза времен Великой Отечественной войны, которого доставали под Новый год в ее большой семье. Были на выставке и маски из папье-маше, которым тоже около полувека. Ребятишки с удовольствием их примеряли и фотографировались.