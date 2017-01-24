Землю - многодетным, квартиры - молодым

Опубликовано 24.01.2017

Как область помогает решить жилищный вопрос?

Одним из самых обсуждаемых на оперативном совещании стал жилищный вопрос. 80 гектаров земли - именно столько получили в пользование 679 многодетных семей за последние годы. При этом из 679 участков 555 предоставили для индивидуального жилищного строительства, 64 - для ведения личного подсобного хозяйства, 60 - для эксплуатации жилого дома.

Что нам стоит дом построить?

Областные власти провели мониторинг: продавали ли семьи полученную землю? Оказалось, что так поступили 111 человек. Большинство из них в итоге потратили средства на улучшение жилищных условий, что является главным вопросом для многодетных родителей.

В очереди на получение земли еще остаются несколько сотен семей. Специально для них проводятся работы по расширению границ населенных пунктов в Костромском, Красносельском районах, Нерехте и Нерехтском районе.

Другая категория, для которой жилищный вопрос не менее важен, - молодежь. И в этом случае есть другой способ ее решения. А именно - жилищный кооператив. В скором времени должен быть сдан жилой дом ЖСК «Молодежный». Стоимость квадратного метра в нем составила чуть более 29 тысяч рублей, при средней рыночной - около 40 тысяч. Безусловно, позитивный опыт работы молодежного кооператива возможно будет перенять и другим муниципалитетам. Тем более, как подчеркнула начальник комитета по делам молодежи Нина Лихачева, желающих принять участие в работе аналогичного кооператива достаточно.

ОРВИ к работе не допущен

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале января хоть и был прогнозируем, но все же негативно сказался на рабочем процессе. За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в 1,9 раза. И чаще всего болеют этими традиционными зимними недугами костромичи в возрасте от 15 лет. Благодаря входным фильтрам и наблюдениям врачей заболеваемость снизилась в детских садах и школах. Но в ссузах, вузах и в особенности на рабочих местах этот показатель только увеличивается.

Главный санитарный врач области Александр Кокоулин посетовал на то, что сотрудники предприятий и фирм стремятся прийти на работу в любом состоянии. Ведь в январе у многих наступает время отчетов. Но при этом в офисах, на заводах, в других рабочих помещениях создается благоприятная среда для распространения инфекции.

На вопрос работодателей: что же делать? - есть простой ответ, а именно не допускать к работе лиц, имеющих признаки заболевания (температура, кашель, насморк, боль в горле, головная боль).

Знал бы, где упасть...

Гололед в Костроме стал поводом для тревоги многих костромичей. В январе в травмпункты обратились вследствие падения на тротуарах 117 костромичей. Причем десяти из них потребовалось стационарное лечение.

В декабре этих случаев было зафиксировано еще больше. Снижение, судя по статистике, есть. Но показатели по-прежнему остаются высокими. А это значит, что необходимо усиливать работу в том числе и с управляющими компаниями. Пешеходные зоны, тротуары должны оказаться в центре внимания городских властей.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей Ситников,

губернатор Костромской области:

- Достаточно высокий уровень травматизма от гололеда вызывает серьезное беспокойство. Прошу принять все необходимые меры, чтобы обработка тротуаров велась постоянно. Если по проезжей части в городе порядок более-менее навели, расчистка и обработка ведется, то по тротуарам есть серьезные проблемы