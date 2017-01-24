Привлекать доходы всеми средствами

Опубликовано 24.01.2017

поручил губернатор главе Красносельского района

Как сегодня развивается муниципалитет и каких успехов его руководству удалось достичь за год? Эти и другие вопросы губернатор Сергей Ситников обсудил с главой Красносельского района Алексеем Стецурой во время рабочей встречи, которая прошла в минувшую пятницу.

Губернатор отметил положительный опыт властей района по увеличению доходной базы местного бюджета, в том числе по сбору налогов. В настоящее время по темпам роста поступлений доходов район занимает пятое место среди муниципалитетов. А за счет поддержки из областного бюджета долги предприятий сферы ЖКХ были сокращены практически вполовину.

Также глава региона обозначил направления, на которые администрации Красносельского района нужно обратить особое внимание. Одно из них - усиление борьбы с «серыми» зарплатами, о наличии которых говорит низкий бюджетный эффект.

Значительный приток финансов помогла бы привлечь и реализация земельных участков, которые сейчас никак не используются. Поэтому еще одна задача поставлена уже перед региональным департаментом имущественных и земельных отношений - специалистам необходимо проработать вопрос приватизации муниципальных земель на рыночных условиях.

Уделить внимание нужно и проблеме водоснабжения в районе. Для этого необходимо модернизировать объекты, в том числе путем передачи муниципального имущества в концессию.

Соб. инф.

Сергей Ситников,

губернатор Костромской области:

- Сегодня есть востребованные земельные участки как минимум на 100-150 млн рублей. Ими почему-то никто не занимается. Пусть департамент имущественных и земельных отношений выходит на место, осматривает данные участки и принимает решение о приватизации муниципальных земель.