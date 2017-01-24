Опубликовано 24.01.2017

недопустимы на дороге

Нынешняя зима стала для макарьевских дорожников настоящим испытанием. Такого количества снега и жестоких морозов давно не видывали в этих краях. Готовясь к зиме, дорожники заготовили песко-соляной смеси на тысячу тонн больше, чем обычно, но уже успели использовать почти две трети запасов.

Сегодня в зоне ответственности Макарьевского ДЭП более двухсот сорока километров автомобильных дорог. Необходимо каждый день, невзирая на капризы погоды, содержать их в хорошем состоянии. Особого внимания дорожников требует участок трассы Кострома-Верхнеспасское. С 1 января 2017 года содержание этой дороги финансирует федеральный бюджет, а это, по словам директора ДЭП Алексея Бурнина, требует совсем иного подхода. «Сегодня ждем комиссию федералов, будут проверять, как мы справляемся с зимним содержанием дороги», - рассказывает Алексей Анатольевич.

В прошлом году Макарьевский ДЭП получил по линии «Костромаавтодора» новую технику — трактор «МТЗ» со шнекоротором и грейдер. И тот, и другой уже вышли на трассы района и занимаются расчисткой и расширением дорог, убирают снежные валы, очищают от снега автобусные остановки и металлические ограждения на мостах и опасных участках трассы.

«Погода нестабильная, снег идет практически каждый день, - говорит начальник Макарьевского дорожно-эксплуатационного предприятия Алексей Бурнин, - поэтому наши бригады выдвигаются на трассы района едва ли не в круглосуточном режиме». Зимой встать в три или четыре утра - для дорожников дело обычное, гололед или сугробы недопустимы на дороге.

Алексей ПЕТРОВ

Алексей Бурнин,

начальник Макарьевского ДЭП №18:

- У нас организовано круглосуточное дежурство, смотрим погоду и готовы в любой момент выдвинуться на трассу. Новая техника стала большим подспорьем в работе. Сегодня у нас из-за погоды большой расход песка и соли, но если потребуется, купим еще столько, сколько будет нужно.

Александр Перфилов,

водитель трактора:

- Недавно я получил новый трактор «МТЗ» со шнекоротором, техника отличная, разумеется, буду относиться к ней бережно, чтобы прослужила как можно дольше.