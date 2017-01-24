Торжественно вручат свидетельства

Опубликовано 24.01.2017

стипендиатам заксобрания



В Татьянин день, 25 января, свидетельства о присвоении стипендии Костромской областной Думы получат десять костромских студентов. Четыре из них учатся в КГУ, шесть - в колледжах и техникумах области. Это будущие медики и биологи, аграрии и экономисты, дизайнеры и музыканты. Все они победители и призеры различных фестивалей и олимпиад, конкурсов професмастерства и еще авторы научных работ.