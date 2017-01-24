Выпил, уснул… под арест

Опубликовано 24.01.2017

В Нерехте сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу денег и продуктов

Придя утром на работу, администратор одного из местных кафе обнаружил вскрытые двери запасного выхода, отсутствие суточной выручки и товара. О происшествии он незамедлительно сообщил в полицию.

Стражи порядка проверили записи с камер видеонаблюдения и по приметам установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи.

Полицейским молодой человек пояснил, что накануне в баре выпил лишнего и уснул в туалете. Администраторы, закрывая кафе, не заметили постороннего. В результате он оказался один в запертом заведении. Пользуясь случаем, парень забрал из кассы суточную выручку и продукты с кухни, а затем покинул кафе через черный ход.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.