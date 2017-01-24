Костромичи стали призерами всероссийского турнира

Опубликовано 24.01.2017

Нашибаскетболистывзяли«бронзу»

В Костроме прошел турнир Глобальной Лиги Kids по баскетболу. Его участниками стали юношеские команды, в которых выступают игроки 2002-2003 годов рождения. На площадку ДЮСШ №2 вышли баскетбольные дружины из Москвы, Ярославля, Ухты, Салехарда, Ногинска и, конечно, Костромы. Из пяти поединков костромичи победили в трех, набрав восемь очков, взяли бронзу турнира. Вторыми были гости из Ухты, а первыми — баскетболисты из Москвы.