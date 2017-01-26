С уважением, но без компромиссов

Опубликовано 26.01.2017

В Костроме прошел XX всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Золотое кольцо России» памяти Олега Юрасова

Уже давно стало доброй традицией в конце января встречать в Костроме лучших представителей армейского рукопашного боя. В этом году всероссийский турнир по этому виду спорта - «Золотое кольцо России» - отметил юбилей. Двадцать лет он объединяет бойцов со всей страны. На этот раз к ним присоединились команды военных училищ и кадетских корпусов Российской Федерации.

Памяти героя

Среди костромичей турнир давно называют «юрасовским», поскольку посвящен он памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова. После окончания Рязанского воздушно-десантного училища гвардии майор проходил службу в разведывательной роте 331-го парашютно-десантного полка в Костроме. 23 января 1989 года, выполняя воинский долг в Афганистане, он погиб, спасая мирных жителей, которыми при выходе из окружения прикрывались мятежники. Они стремились захватить раненого офицера, но он до последнего патрона вел огонь и погиб с зажатой в руке гранатой.

Через девять лет командование войсковой части, где служил Олег Юрасов, организовало турнир его памяти. Сегодня он имеет статус всероссийского и организуется вместе с администрацией области, комитетом по физической культуре и спорту региона.

В этом году участниками турнира стали 264 спортсмена из 24 регионов страны и впервые - одиннадцать команд военных училищ и кадетских корпусов. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: юниоры 18-20 лет, юноши с 15 лет и спортсмены 16-17 лет.

Симбиоз воли, ума и техники

Именно так можно охарактеризовать армейский рукопашный бой. В этом виде спорта сочетаются и ударная, и борцовская техника. Словом, все, что может пригодиться в реальной схватке не только на ковре, но и при выполнении воинского долга. А потому армейский рукопашный бой - вид спорта жесткий, контактный.

Но тренеры признаются: прежде физической выносливости этот спорт воспитывает дух и интеллект. Без уважения к сопернику и без тщательного изучения его сильных и слабых сторон на ковре делать нечего. Всего одна ошибка - и поединок завершается досрочно. На наших глазах московский спортсмен болевым приемом всего за 36 секунд победил своего удмуртского визави.

Но больше на турнире было схваток изматывающих, долгих. Наш спортсмен Даниил Кукушкин, казалось, на ковре оставил всего себя. Но, переведя дыхание, поделился впечатлениями от боя.



Спорт патриотов

Сборная команда Костромской области на турнире завоевала одиннадцать медалей, три из которых золотые, пять - серебряные и еще три - бронзовые. В командном зачете сборная нашего региона стала третьей.

Если судить по прошлому году, то это шаг назад. Но ведь и сам уровень турнира значительно вырос. Это было заметно даже по настроению бойцов, особенно представлявших кадетские корпуса и военные училища. Кроме великолепной техники они показывали и самоотверженность.

Семья армейского рукопашного боя растет. И такое соревнование, как всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Золотое кольцо России» памяти Олега Юрасова, - повод Министерству спорта обратить внимание на АРБ. К примеру, Аркадий Попов из Архангельской области рассказал, что занятия АРБ он сочетает с универсальным боем, поскольку именно в этом последнем возможно получить звание кандидата или мастера спорта.

Этот вопрос поднимали и на оперативном совещании в администрации области. Губернатор Сергей Ситников отметил: армейский рукопашный бой заслуживает поддержки. И не только потому, что костромичи одни из лидеров в этом виде. Но и поскольку именно армейский рукопашный бой выполняет воспитательную функцию.

Владимир АКСЕНОВ

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Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Растет количество участников, турнир развивается. Нужно подумать и об организации второй площадки для его проведения: мы видим, что даже для построения зала начинает не хватать. Самым серьезным образом надо продумать вопрос признания Министерством спорта армейского рукопашного боя официальный спортивной дисциплиной. Это не просто вид единоборств, но и хорошая подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах.



Николай Твердохлеб, президент региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя Костромской области»:

- Костромские ребята сделали все возможное для того, чтобы оказаться вновь на пьедестале почета. Не секрет, что уровень турнира растет каждый год. В этом году в лидерах была команда из Санкт-Петербурга, которая представлена в основном студентами Военного института физической культуры. Но отрадно, что и наши бойцы показали свою силу. Среди них и Сергей Смирнов из Островского, и Павел Артеменко из Мантурова, и Владимир Феер, который, кстати, выступал с травмой.



Даниил Кукушкин, Костромская область:

- Первый бой был сложнее других. Надо было отдышаться, втянуться в поединок. Турнир интенсивный, схватки идут одна за одной. А потому готовились к нему заранее, упорно тренировались.