Черным по белому,

Опубликовано 26.01.2017

или На что обратить внимание, покупая путевку на отдых?

Практика показывает, что в последние годы на рынке туризма все чаще орудуют мошенники. Защитить путешественников призваны изменения в законодательстве о туризме, которые вступили в силу в январе этого года. Подробнее о нововведениях, а также о том, как грамотно заключить туристский договор узнаем сегодня.

На что нужно обратить внимание перед покупкой тура?

Если договор заключается через турагента (посредника), он обязан передать полученные деньги туроператору. Это должно быть прописано в договоре, иначе документ будет считаться незаключенным.

У туроператора должно быть финансовое обеспечение - договор страхования или банковская гарантия. Они страхуют его ответственность на случай возврата средств или компенсации ущерба. Наличие и размер обеспечения можно проверить в Едином федеральном реестре туроператоров. Кроме того, компаниям выдают свидетельства о том, что их внесли в этот реестр. С 1 января у туристов появилось право потребовать этот документ.

Важно! Если договор был не исполнен, перед туристом отвечает туроператор - тот, кто непосредственно оказывает услуги, а не посредник-турагент.

О чем обязательно должны предупредить туриста при заключении договора?

Клиента письменно информируют о том, как получить экстренную помощь (с номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты). Ему также должны сообщить о праве на возмещение ущерба, если он будет причинен, и возможности добровольно застраховать риски, которые не покрываются финансовым обеспечением туроператора.

Что должен содержать договор?

- Информацию о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая сведения о средствах размещения, условиях проживания и питания, услугах по перевозке туриста, наличии экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах;

- права, обязанности и ответственность сторон;

- условия изменения и расторжения договора;

- сведения о порядке и сроках предъявления туристом (или другим заказчиком) претензий к туроператору в случае нарушения условий договора;

- порядок и сроки предъявления требований о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

- полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения) и почтовый адрес турагента;

- информация о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате денег по банковской гарантии непосредственно к организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение.

Какие обстоятельства позволяют расторгнуть договор?

- Ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристской путевке;

- изменение сроков совершения путешествия;

- непредвиденный рост транспортных тарифов;

- невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь, отказ в выдаче визы и другое).

Важно! В случае возникновения любого из вышеперечисленных обстоятельств следует иметь в виду, что каждое из них в обязательном порядке должно быть документально подтверждено.

Что делать, если нужна экстренная помощь, а туроператор не в состоянии ее обеспечить?

Понятие экстренной помощи закон уточняет. Это организация и оплата перевозки туриста на родину или иные действия (в том числе оплата услуг по размещению), если оператор не оказал услуги полностью или частично.

Туристу, который попал в тяжелое положение, надо обратиться за помощью в единую всероссийскую организацию, уполномоченную Правительством, - Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», которая выделит необходимые средства.

В какой срок турист должен получить билет?

Не позднее чем за сутки до начала путешествия, если сам туристский договор не заключен на более короткий срок. Также туристу обязаны выдать ваучер или другое подтверждение размещения в гостинице. Если это входит в договор, конечно.

Важно! С 1 января 2018 года с турфирмой можно будет заключить электронный договор. Выдавать путевки смогут как туроператоры, так и турагенты. Заявки будут подаваться через официальный сайт туроператора.

Наталья Потехина, юрист МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:

- В последнее время участились случаи, когда приобретенными турами в некоторые страны нельзя воспользоваться из-за возникновения ситуации, угрожающей безопасности туристов. В соответствии с действующим законодательством, в связи с наступлением данных обстоятельств, потребитель туристских услуг имеет право требовать в судебном порядке возвращения 100 процентов денежной суммы, уплаченной по договору.

В сложившейся ситуации потребителям туристских услуг в рамках досудебного производства целесообразнее обратиться к туроператору с письменной претензией, с указанием своего требования, в том числе и о возврате денежных средств, оплаченных по договору.

В случае если денежные средства в досудебном порядке не возвращены, потребитель имеет право в соответствии со ст. 11 ГК РФ обратиться в суд.