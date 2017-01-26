Ягодка к ягодке

Опубликовано 26.01.2017

Как «собрать» клюкву в магазине и не разочароваться?

Разгар сезонных простуд - лучший повод сварить себе питательный морс или ягодный компот. Даже если клюквы или любых других ягод нет в вашем холодильнике, их всегда можно найти в магазине. Вопрос лишь - какого качества? Чтобы помочь костромичам выбрать правильную клюкву, в рейд по магазинам отправились эксперты. Нашли ли они нарушения, узнаем в свежем номере "СП".