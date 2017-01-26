Еженедельное информационное издание Костромской области
27 Января 2017
Ягодка к ягодке
- Опубликовано 26.01.2017
Как «собрать» клюкву в магазине и не разочароваться?
Разгар сезонных простуд - лучший повод сварить себе питательный морс или ягодный компот. Даже если клюквы или любых других ягод нет в вашем холодильнике, их всегда можно найти в магазине. Вопрос лишь - какого качества? Чтобы помочь костромичам выбрать правильную клюкву, в рейд по магазинам отправились эксперты. Нашли ли они нарушения, узнаем в свежем номере "СП".