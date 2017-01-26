Опубликовано 26.01.2017

Сотрудники полиции оперативно раскрыли очередной грабеж



Сообщение о случившемся в органы внутренних дел передал сам потерпевший. Мужчина рассказал, что стал жертвой нападения своих собутыльников.

Четверо ранее судимых костромичей вместе распивали спиртное. Внезапно между собутыльниками разгорелась ссора. Один из мужчин ударил «оппонента», а затем, когда тот попытался вызвать полицию, отобрал сотовый телефон и выгнал на улицу.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа по указанному адресу никого не обнаружила, но оперативным путем установила местонахождение всех участников перепалки.

Подозреваемых задержали. При личном досмотре в кармане куртки одного из них обнаружили похищенный сотовый. Нападавшие сознались в содеянном и написали явку с повинной. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.