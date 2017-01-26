Молодые семьи получат выплаты на приобретение жилья

Опубликовано 26.01.2017

Костромской области выделена субсидии из федерального бюджета

Более 83 миллионов рублей направлено в наш регион в качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Это рекордная сумма для нашей области. Ровно столько же она получила по этой программе за минувшие пять лет. Распоряжение о перечислении средств уже подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Социальные выплаты получат более 200 семей, которые живут в 19 городах и районах нашего региона. Важно отметить, что программа работает на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов. Согласно законодательству, выплаты на приобретение жилья выделяются в размере не менее 30% стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей с детьми.