От капремонта

Опубликовано 26.01.2017

до безопасности



Костромская областная Дума собралась на первое в этом году заседание. Депутаты внесли изменения в закон о проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Речь идет о случаях, когда собственники в том же году, на который был запланирован капремонт дома, меняют способ накопления денег: со спецсчета на так называемый общий котел. В таком случае работы будут выполнены в течение года с момента вступления в силу решения общего собрания собственников. Так региональный оператор получит время на подготовку документов и поиск средств на ремонт. Также думцы подготовили обращение к Министру строительства и ЖКХ, касающееся безопасности при использовании газа. Они предлагают упростить для газовиков доступ к внутриквартирному газовому оборудованию. Подробности читайте в ближайшем выпуске «Северной правды».