Биометрическая идентификация,

Опубликовано 27.01.2017

видеозвонки и альтернативное наказание

Об этом и не только рассказали в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской области, где подвели итоги 2016 года.

86 процентов — на столько сейчас заполнены костромские учреждения уголовно-исполнительной системы. В минувшем году в них продолжали модернизировать охрану. В СИЗО появилась система, идентифицирующая личность человека по биометрическим параметрам. Прибавилось видеокамер, их стало 1105. В двух женских колониях осужденные теперь могут разговаривать с родными по skype.

Продолжается и работа по самообеспечению учреждений. Хлеб, макароны, говядина, свинина, яйца, овощи — все это для своего стола выпускают и выращивают сами же осужденные. А купить за решеткой они могут даже сало и куры-гриль собственного производства.

За год 957 костромских осужденных отучились по семнадцати востребованным на рынке труда специальностям, а 85 получили аттестаты об обязательном общем образовании.

В 2017 году в УФСИН будут осваивать новый вид наказания — принудительные работы. Это альтернатива лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести или за впервые совершенное тяжкое преступление. Работать и жить такие осужденные будут в исправительном центре, который откроют на улице Заречной. Здесь, в отличие от колоний, можно пользоваться мобильными телефонами, интернетом и даже уходить в отпуск. Но из зарплаты по решению суда в доход государства будут вычитать от 5 до 20 процентов.