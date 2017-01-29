Костромские дети отправятся в «Артек»

Опубликовано 27.01.2017

Области выделили 61 путевку

Международный детский центр «Артек» и департамент образования и науки Костромской области заключили договор о предоставлении путевок для детей региона. Всего отдохнуть в знаменитом центре сможет 61 человек. Это ученики 5-11 классов, которые победили или стали призерам конкурсов и олимпиад. Причем отбор будет осуществляться на основе рейтинга достижений школьников. Родители внесут данные о победах своего чада в специальную автоматизированную систему «Путевка». После чего рабочая группа при департаменте образования и науки примет решение о направлении ребенка в «Артек». Это необходимо для того, чтобы все дети области находились в равных условиях.