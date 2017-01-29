Строит цех

Опубликовано 27.01.2017

по переработке молока фермер Евгений Василенький из Костромского района

Его хозяйство расположено в самой что ни на есть глубинке - деревне Орлово за селом Сандогора, среди лесов, недалеко от реки Костромы.

Евгений Василенький будет делать сметану йогурты, творог, масло. Рынки сбыта намерен искать даже в самой Москве. Кстати, в Орлово семья приехала из столицы. За дело взялись активно. Сандогору, в которой на личных подворьях осталась всего одна корова, молоком уже «залили». Коровы - костромской и айширской (молочной) породы.

Занимается фермер и производством мяса. Девять нетелей мясной породы покупал в Воронежской области. Сейчас на откорме находятся десять телят.

Евгений Василенький был обладателем гранта на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Деньги успешно освоены.