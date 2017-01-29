Минус двадцать одна тысяча после телефонного звонка

Опубликовано 27.01.2017

Аферисты под предлогом покупки мебели сняли деньги с банковской карты доверчивой костромички

Звонок на телефон женщины поступил после того, как она разместила на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже шкафа. Собеседник сообщил, что заинтересовался предложением и готов оплатить покупку прямо сейчас через банковскую карту продавца. Костромичка согласилась и сообщила покупателю номер «электронного кошелька» и код доступа к нему. В результате доверчивая дама помогла аферистам подключить к своей карте мобильный банк, посредством которого злоумышленники обнулили счет жертвы, сняв двадцать одну тысячу рублей.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. В настоящее время по факту кражи денег с карты возбуждено уголовное дело. Оперативным путем сотрудники полиции установили, что номер телефона, с которого звонили злоумышленники, зарегистрирован в Челябинской области.

Стражи порядка обращаются к жителям Костромской области с призывом не терять бдительность! Если вы подозреваете, что стали жертвой аферистов, немедленно сообщите в полицию по телефону дежурной части управления уголовного розыска 397-669 или 02.