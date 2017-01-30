Минус четыре

Опубликовано 30.01.2017

Еще несколько точек по продаже «левого» алкоголя и косметических лосьонов прекратили свое существование



Сразу три места реализации запрещенных к продаже спиртосодержащих лосьонов выявили стражи порядка в областном центре. В двух случаях приобрести опасное спиртное потребители могли в заволжском районе города, еще один магазин работал на территории Фабричного округа.

Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли более девяноста флаконов с подозрительной жидкостью. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности владельцев торговых точек, принявших запрещенный товар на реализацию.

Партия «левого» спиртного в минувшие выходные была выявлена и в Мантурове. Сотрудники полиции пресекли факт продажи алкоголя диспетчерами службы заказа такси. Как выяснилось, крепкие напитки и косметические лосьоны сотрудники такси реализовывали не в первый раз. В феврале 2016 года за аналогичный проступок они уже привлекались к ответственности.

На этот раз из помещения диспетчерской стражи порядка изъяли девять бутылок водки, девятнадцать банок пива и более двадцати так называемых фунфыриков. При этом, часть тары с крепким алкоголем была либо вовсе не маркирована акцизными марками, либо имела акцизы, вызвавшие сомнения полицейских.