На первом месте

Опубликовано 31.01.2017

оказался мультфильм



Мантуровский кинотеатр, который открыли накануне Нового года после конструкции, принял уже три с лишним тысячи зрителей. За месяц здесь прошли почти двести сеансов: по восемь-девять в день. По популярности у зрителей всех обошел российский мультик - «Три богатыря и морской царь». Его посмотрели более тысячи человек. Кстати, для юных посетителей в кинотеатре хотят сделать игровую комнату: чтобы они занимались там, пока мамы и папы смотрят свое, взрослое, кино.