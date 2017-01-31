На первом месте

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Опубликовано 31.01.2017

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оказался мультфильм


Мантуровский кинотеатр, который открыли накануне Нового года после конструкции,  принял уже три с лишним тысячи зрителей. За месяц здесь прошли почти двести сеансов: по восемь-девять в день. По популярности у зрителей всех обошел российский мультик - «Три богатыря и морской царь». Его посмотрели более тысячи человек. Кстати, для юных посетителей в кинотеатре хотят сделать игровую комнату: чтобы они занимались там, пока мамы и папы смотрят свое, взрослое, кино.

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