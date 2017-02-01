Ба! Да мы же их знаем

Опубликовано 31.01.2017

Костромские полицейские оперативно раскрыли кражу ноутбука

Информация о пропаже рабочего компьютера поступила от сотрудников торговой точки, расположенной в одном из мебельных центров города. Продавцы сообщили, что пока они работали с покупателями, неизвестные отключили от сети ноутбук, стоявший на столе, и скрылись.

Прибывшие по вызову сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опознали в злоумышленниках двух костромичей, ранее неоднократно имевших проблемы с законом.

Местонахождение подозреваемых установили быстро. Уже в отделе полиции задержанные признались, что действовали по заранее разработанному плану. Пока один отвлекал сотрудниц торговой точки, второй совершал хищение. Ноутбук молодые люди планировали продать, однако не успели. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.