Опубликовано 31.01.2017

В Романовском музее открывается новая выставка

Заслуженный художник РФ Дмитрий Слепушкин представляет более шестидесяти живописных произведений. В центре - портреты и исторические картины. Причем автор пытается вернуть к жизни такой жанр, как парадный портрет. Например, представителей военно-исторических клубов в мундирах со старинным оружием. Близки к этой теме и зарисовки, посвященные военному прошлому нашей страны.

Выставка «В зеркале времен», которая откроется 3 февраля в 16.00, - часть проекта «Большие мастера». Его наш музей-заповедник представляет вместе с Российской академией художеств. Костромских ценителей живописи ждет целая серия выставок ведущих художников РАХ.