«Кусачий» вопрос

Опубликовано 03.02.2017

Профилактику бешенства в регионе усилят

На минувшей неделе управление ветеринарии зафиксировало два случая заражения бешенством: в Кадыйском и Нерехтском районах. Профилактика этого заболевания стала главной темой еженедельного оперативного совещания при губернаторе Костромской области.

От контакта с больной лисой в деревне Рудино Нерехтского района пострадал один человек, которому оказали необходимую медицинскую помощь. Между тем в области за последний год выросло число так называемых неблагополучных пунктов - с 24 до 30. Расположены они в одиннадцати муниципалитетах.

По словам Антонины Шигоревой, начальника регионального управления ветеринарии, ситуацию с распространением заболевания у нас, в отличие от соседних регионов, удается удерживать под контролем. В 2016 году из 110 исследованных проб, поступивших на мониторинговые исследования, 33 дали положительный результат. В каждом случае вместе с Роспотребнадзором оперативно проводился целый комплекс мероприятий.

Сравнивать наш регион с другими не стоит, подчеркнул губернатор

Сергей Ситников. Специфика Костромской области состоит в том, что при большой территории плотность населения, а следовательно, и домашних животных, неравномерна. Главным показателем должны стать цифры снижения заболеваемости бешенством в целом.

При этом глава региона отметил большую работу, которую проводит управление ветеринарии. Это и мониторинг распространения заболевания, и вакцинация животных, и регулирование их численности.

В минувшем году в область поступили препараты для профилактики и диагностики заболевания на 19,4 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Вакцинация проводилась на территории 1361 населенного пункта. В итоге препараты ввели более чем 76 тысячам собак и кошек, 54 тысячам голов крупного рогатого скота, 15 тысячам других сельхозживотных, а также 602 лошадям. В совокупности это в три раза больше, чем в 2015 году. Кроме того, в лесных массивах и местах скопления безнадзорных животных разложили 450 тысячи доз вакцины.

Владельцы домашних животных, в большинстве своем, понимают, чем грозит бешенство. Но стоит лишний раз напомнить: это одно из самых опасных инфекционных вирусных заболеваний, которое сопровождается поражением нервной системы и может привести к летальному исходу. А потому обязательно надо прививать домашних питомцев от бешенства. Что же касается диких животных, то управление ветеринарии продолжит выполнять комплекс профилактических мер, чтобы заболевание не распространялось.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Цель на сегодня одна - добиться снижения всех показателей заболеваемости. Посчитайте, нужны ли для этого дополнительные средства. Если предупредить бешенство дешевле, чем потом исправлять его последствия, то, я думаю, мы к консенсусу придем. Обращаю внимание на то, что управление ветеринарии проводит очень большой объем работы, причем в условиях сложнее, чем у соседей.

Антонина Шигорева, начальник управления ветеринарии Костромской области:

- На территории Костромской области выявлено 30 неблагополучных пунктов по бешенству, заболевание было зарегистрировано в одиннадцати муниципалитетах. Особую роль в распространении бешенства играют дикие животные. На них в структуре заболевания приходится 52 процента, более 37 процентов - на домашних животных, а десять процентов - на сельскохозяйственных.