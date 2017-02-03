Инвестиции в будущее

Опубликовано 03.02.2017

это талантливая молодежь области

В малом зале администрации региона собрались те, кого принято называть гордостью региона - это победители и призеры международных, всероссийских, региональных олимпиад, научных и творческих конкурсов, спортивных фестивалей и спартакиад. Всего 42 человека, которые составляют золотой фонд области, стали обладателями премий по поддержке талантливой молодежи.

Победители российских и призеры международных олимпиад получили государственные премии по 60000 рублей, победители региональных и призеры российских олимпиад стали обладателями 30000 рублей. Молодые люди получили награды в пяти номинациях. Это «Социально значимая и общественная деятельность», «Профессиональное мастерство», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество» и «Любительский спорт».

Помимо федеральных ребятам вручили и региональные награды - премии, которым присвоены имена известных костромичей, прославивших нашу область: Анатолия Лутошкина, Ирины Аркадьевой, Федора Чижова и Александра Голубева. Во многом это уникальная традиция, учрежденная именно в нашем регионе.

Свои премии ребята считают стимулом для работы дальше. Потому и средства потратят с умом - на развитие своих проектов или на совершенствование наработок. А самое главное пожелание всем молодым людям, прозвучавшее в этот день, - оставаться верными выбранному пути и быть патриотами своей Родины.

Владимир АКСЕНОВ

Александр Соколов,

заместитель губернатора Костромской области:

- Часто говорят, что молодежь – это будущее. Я хочу сказать, что молодежь – это настоящее. Вы все - граждане Российской Федерации. И сегодня вы своим трудом, процессом получения знаний уже вносите серьезный вклад в развитие Костромской области, страны.

Алексей Анохин,

председатель Костромской областной Думы:

- Сегодня в зале собрались самые лучшие молодые ученые, общественники, творческие таланты, одаренные спортсмены, которые, надеюсь, будут прославлять Костромскую область и Россию. Хочу пожелать вам держать этот победный флаг очень уверенно, двигаться вперед и помнить, что эта победа, безу- словно, ваша заслуга, но это еще и заслуга ваших родителей, педагогов, наставников, которые сейчас идут вместе с вами.

Полина Данилова, лауреат государственной премии по поддержке талантливой молодежи:

- В прошедшем году я стала призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России». Мой проект назывался «Развитие детских и молодежных СМИ на базах школ города Костромы». Идея проекта заключалась в том, чтобы ученики начальной школы или среднего звена занимались дополнительно и профессионально журналистикой, что позволило бы развивать сайты наших школ и использовать все возможности информационных ресурсов.