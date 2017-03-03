Закон о капремонте изменили

Опубликовано 03.02.2017

Костромская областная Дума провела первое в этом году заседание

Депутаты рассмотрели два десятка вопросов. Среди них - о проведении капремонта общего имущества в много-

квартирных домах. Речь шла о случаях, когда собственники меняют способ накопления денег: со спецсчета на так называемый общий котел.

Чтобы дать время

В нашей области более половины собственников жилья в многоквартирных домах предпочли для накопления средств на будущий капремонт использовать не счет регионального оператора, то есть областного фонда капремонта, а специальный счет дома. Так они получили возможность самим решать, что и когда приводить в порядок. Но при этом у выбравших спецсчет осталась возможность изменить свое решение и перейти к так называемому общему котлу.

Таким домам и адресованы изменения, которые на заседании Думы внесли в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Если собственники в том же году, на который был запланирован капремонт дома, переходят со спецсчета на «общий котел», работы в доме сделают уже не до конца года, а в течение двенадцати месяцев с момента вступления в силу решения общего собрания собственников.

Так у регионального оператора появится время, чтобы подготовить проектно-сметную документацию, выбрать подрядчика и, конечно, найти средства на этот ремонт (дополнительные расходы же не были предусмотрены заранее).

Андрей Дмитриев, председатель комитета

по ЖКХ и энергетике:

- Бывают такие собственники, которые сначала аккумулируют деньги на спецсчете дома, а потом, видя, как программа ремонта действует через «общий котел», в декабре решают сменить способ. Сменить для того, чтобы сразу же попасть в нее. С помощью принятых изменений мы ограничили срок ремонта для таких домов годом с момента вхождения в «общий котел».

Другое изменение закона о капремонте касается того, кто решает, сколько региональный оператор может потратить на финансирование областной программы капремонта. А эта цифра колеблется от 80 до 95 процентов накопленной суммы. До сих пор, сколько истратить за год и сколько оставить на своем счете, определял сам фонд капремонта. Теперь же это прерогатива исполнительной власти.

Областная администрация каждый год будет оценивать финансовое состояние фонда и определять сумму, остающуюся на счете. Если случится какое-то ЧП - стихийное бедствие или авария, эти деньги региональный оператор сможет потратить на ремонт пострадавших домов (вне зависимости от того, когда наступит его срок по региональной программе).

Еще одно изменение закона обяжет органы местного самоуправления включать в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта определенные сведения: от количества жильцов дома и его площади до года последнего ремонта и даты завершения предстоящего. Это поможет точнее определить, какой вид ремонта и когда дому нужен.

А у вас в квартире газ?

Подняли на заседании Думы депутаты и тему обеспечения безопасности жителей многоквартирных домов. Они подготовили обращение к министру строительства и ЖКХ, в котором предлагают облегчить для газовиков доступ к газовому оборудованию в квартирах. А для этого надо внести изменения в Правила пользования бытовым газом, утвержденные постановлением Правительства.

По этим Правилам газовики обязаны сообщать жильцу, когда именно они придут, чтобы провести техобслуживание газового оборудования (его делают раз в три года). Причем, если он не реагирует, они должны трижды отправить письмо-уведомление. Если и тогда жилец не пускает в квартиру, специалисты службы должны дважды предупредить его о том, что отключат газ, и только после этого могут его перекрыть.

По словам представителей газовой службы, в Костроме, например, доступ к газовому оборудованию обеспечивают лишь 63 процента пользующихся им. Остальные уведомления игнорируют. И это создает опасность не только для самих жильцов, но и для всего дома.

Депутаты областной Думы предложили сократить количество извещений: вместо четырех раз предупреждать о проверке только два раза, и один раз - об отключении газа. А затем уже лишать голубого топлива квартиры с непроверенным оборудованием. Они считают, что это поможет обеспечить безопасность людей.

Кстати, в нашей области газовое оборудование сейчас есть в 177 тысячах квартир. К счастью, у нас 2016-й прошел без каких-либо серьезных происшествий, а вот в целом по стране число «газовых» аварий выросло. И в большинстве случаев у жильцов либо вообще не было договоров об обслуживании газового оборудования, либо они не пускали в квартиру специалистов для его обслуживания.

Алексей Исаков,

заместитель председателя комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам:

- Чтобы специалистам легче было попасть в квартиры и дома и избежать ЧП на территории области, мы и предложили внести изменения в Правила. Сейчас в соответствии с постановлением Правительства газовые службы должны несколько раз заказными письмами с извещением уведомить абонента о желании заключить с ним договор или выйти к нему на квартиру. Это усложняет процесс попадания. Мы считаем необходимым сократить количество уведомлений в два раза.

Социальные выплаты

в полном объеме

Еще одно обращение региональные парламентарии отправили в Госдуму. Инициатива принадлежит уполномоченному по правам человека в Костромской области и пожилым ее жителям. До недавнего времени живущие в домах-интернатах пенсионеры отдавали за это 75 процентов пенсии. Но затем порядок расчета оплаты за проживание в соответствии с федеральным законодательством изменился: они должны отдавать 75 процентов от всех доходов, в том числе ежемесячной денежной выплаты.

Вышло не очень справедливо: те пенсионеры, которые предпочли лекарствам и санаторно-курортному лечению деньги, лишаются части и этих средств тоже. Областные депутаты предложили Госдуме вернуть прежние условия, то есть вычитать за проживание в домах-интернатах только из пенсии.

Александр Плюснин, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике

и занятости населения:

- Получается социальная несправедливость. С тех граждан, которые отказались от соц-

услуг в натуральном выражении, а стали получать в денежном, – взимают данные средства. А те, которые не отказались – в более выгодном положении. Это правовая несостыковка. Социальные выплаты должны предоставляться гражданам полностью.

Есть приговор - нет награды

Кроме того, думцы на этом же заседании внесли изменения в областной закон «О наградах и почетных званиях». Теперь получивший награду или почетное звание Костромской области может их лишиться после вступления в силу приговора суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. А вот в случае реабилитации награду и звание можно будет вернуть. Правда, таких прецедентов в нашей области еще не было - просто по федеральным наградам есть аналогичная норма.

Также парламентарии утвердили состав нового совещательного и консультативного органа при Думе - Совета молодых депутатов. В нем 42 депутата представительных органов разного уровня: от поселковых до областных, которым на момент избрания не исполнилось 35 лет. Что касается партийной принадлежности, то, как и в самой Думе, большинство в Совете - единороссы.

Алена АРСЕНЬЕВА