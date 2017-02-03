На солнышке блестит каток

Опубликовано 03.02.2017

Надень скорей коньки, дружок

На минувшей неделе корреспонденты «СП» проинспектировали часть катков Костромы и области и пришли к выводу, что найти каток недалеко от дома, за редким исключением, несложно. Также ледовые площадки есть практически во всех районных центрах региона, и абсолютное большинство из них, как выяснилось, содержатся в хорошем состоянии.



Удовольствие гарантировано

Когда-то в Костроме практически возле каждой школы зимой заливались ледовые катки. Сегодня ситуация иная: чтобы найти достойный каток возле учебного заведения, приходится поколесить.

Еще в прошлом году рядом со школой №18, что на улице Боевой, можно было увидеть деревянное ограждение, которое давало надежду, что каток все же появится и будет радовать местную ребятню. Увы, в этом году на спортивной площадке, кроме сугробов, ничего нет. Добрая традиция окончательно канула в небытие.

Зато за учеников лицея №20, да, собственно, и за всю молодежь микрорайона Юбилейный, можно порадоваться от души. Здесь расположен один из лучших по качеству льда каток областного центра. Пусть площадка не слишком велика, нет лавочек и музыки, но удовольствие от катания гарантировано.

Еще лучше обстоят дела на катке детско-юношеской спортивной школы №5, что на улице Беленогова. Здешняя площадка огорожена высоким бортиком, есть удобные лавочки и освещение, а если сильно замерзли, можно погреться в здании школы. Говорят, по вечерам здесь собирается очень много народа, и это неудивительно. За состоянием льда следят сотрудники ДЮСШ №5, они не только регулярно очищают площадку от снега, но и обновляют лед.

Кататься можно, но исключительно на лыжах

К сожалению, из пяти заявленных на сайте администрации города Костромы ледовых площадок необходимым нормам и стандартам, а также запросам любителей покататься на коньках, в полной мере соответствуют только два - «Ледовая арена» на улице Пушкина и стадион «Динамо».

Больше всего расстроил каток в Берендеевке. Похоже, там даже и не думали его расчищать или заливать. Если на этой площадке и можно кататься, то исключительно на лыжах, причем охотничьих, поскольку обычные в глубоких сугробах просто утонут.

Ничего, кроме разочарования, не вызвал и каток в парке на улице Никитской, когда-то он считался одним из лучших в городе. Сегодня от былой роскоши осталась небольшая, частично расчищенная площадка с неровным льдом.

Каток на улице Самоковской также не внушает особого оптимизма. Да, лед есть, прокат коньков тоже, но лавочек, где можно было бы переобуться, мы не увидели. А расположенные рядом деревянные туалеты своим видом и особенно расплесканным вокруг содержимым вызывают отвращение.

Стадион «Динамо» по праву может носить звание лучшего катка под открытым небом. Здесь есть все: прокат, освещение, в том числе и светодиодное, буфет, раздевалка, парковка для автомобилей и даже дискотека по выходным.

Приятной неожиданностью стал каток на Рабочем проспекте во дворе дома №56. О нем знают только жители окрестных домов. Говорят, что площадку залили местные энтузиасты, они же поддерживают ее в надлежащем состоянии.

Жителям Вохмы и Павина повезло

В районах области дела с ледовыми катками так же обстоят по-разному. Так, например, антроповским школьникам о собственной ледовой площадке остается только мечтать. Каток в райцентре все же есть, расположен он рядом со спорткомплексом, но, к сожалению, залить его за два месяца зимы никто так и не удосужился. По словам заместителя начальника отдела культуры администрации Антроповского района Александра Воробьева, две пожарные машины, с помощью которых и предполагалось залить каток, сломались в самый неподходящий момент. Так, видимо, до сих пор и стоят поломанными.

А вот жителям Вохмы и Павина повезло гораздо больше. В поселках рядом со школами залили отличные ледовые площадки, на которых с удовольствием катаются и взрослые, и дети.

Алексей ИВАНОВ

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