Молочные реки, фруктовые берега

Опубликовано 03.02.2017

Качество детских напитков проверили эксперты

Молочные коктейли - одно из любимых детских лакомств. В магазинах они представлены в таком многообразии, что разобраться, какой торговой марке стоит доверять, а какой нет, не так-то просто. К тому же все они выглядят очень аппетитно и пестрят надписями «для питания детей». Правда, у самых серьезных родителей даже они вызывают подозрения. Расставить все точки над «i» в вопросах детских напитков решили на этой неделе эксперты. Что же из этого получилось, узнаем сегодня.

По коктейлю?

На этой неделе в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- коктейль молочный малиновый стерилизованный «ФрутоНяня» с массовой долей жира 2,1% для питания детей раннего возраста, ОАО «Богдановичский ГМЗ», Свердловская область, г. Богданович. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома;

- коктейль молочный «Смешарики», вкус «клубничное лето», ультрапастеризованный, со вкусом клубники. Массовая доля жира 2,5%, СООО «Данон Пружаны», Республика Беларусь, Брестская область, г. Пружаны. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома;

- коктейль молочный «Я сам» стерилизованный, ароматизированный, вкус малины, с массовой долей жира 2,5%; ОАО «ВБД», РФ, Нижний Новгород. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- коктейль молочный «Растишка», вкус банана и клубники, ультрапастеризованный, обогащенный кальцием и витамином D, для питания детей дошкольного и школьного возраста. Массовая доля жира 2,5%, АО «Данон Россия», Москва. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- коктейль молочный «Чудо» «Детки» стерилизованный, ароматизированный, с массовой долей жира 3,2%, вкус клубничный, для питания детей старше 3 лет; ОАО «ВБД», Нижний Новгород. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома.

Как правило, детские коктейли продаются в закрытой упаковке, и посмотреть, что же там внутри, можно только после покупки. Получается, что мы покупаем кота в мешке. И при этом многие мамы, вручая ребенку заветную коробочку, даже не заглядывают в нее. А вот экспертов не проведешь. И первым делом они изучили внешние данные жидкости под красивым названием «коктейль».

Однако ничего подозрительного на этом этапе специалисты не заметили. Молочный напиток однородный, без жировых крупинок и хлопьев белка. Особенно очаровал экспертов аромат - молочно-фруктовый, с тонкой нотой добавленных ягодных или фруктовых компонентов. Сплошное удовольствие, да и только.



Без лишнего жира

Красивый фантик, как мы с вами знаем, не всегда показатель вкуса и пользы. Разобраться в том, насколько безопасны и правильно приготовлены молочные продукты, поможет исследование по физико-химическим показателям. К нему эксперты приступили особенно осторожно. Все показатели нужно вымерить максимально точно, чтобы не было ни малейшего ошибочного подозрения, которое может сказаться на авторитете производителя.

И первым на очереди оказалось испытание на массовую долю жира. Спрос с этого показателя особый. Во-первых, содержание жиров компания-производитель заявляет на упаковке. Во-вторых, жиры - важный компонент, ведь от них напрямую зависит питательность напитка. Но лгунов-нарушителей, к счастью, среди наших подопытных не нашлось. Все значения совпадали с цифрой, указанной на упаковке.



Свежесть под контролем

Последнее испытание было на кислотность. Правда, это не совсем то, о чем вы могли подумать. Этот показатель, конечно, говорит и о том, что какой-то напиток слаще, а другой нет. Но в первую очередь специалисты по кислотности определяют свежесть продукта. И логика здесь проста: чем ниже значение, тем более свежий продукт стоит перед вами. При этом максимальная планка - 20 градусов. Превышение расценивается как нарушение стандарта.

В этом испытании значения были разные. Наименьший результат, кстати, показал коктейль «Смешарики». В нем кислотность не превысила 16,5 процента. Кислее остальных был напиток «Я сам» со вкусом малины. До контрольной цифры ему оставалось 0,4 градуса.

Такой блестящий результат экспертизы еще раз подтверждает, что для детей у нас производят только самые лучшие продукты и напитки. По крайней мере, молочные коктейли популярных торговых марок свой авторитет закрепили отличным результатом экспертизы. Все пять образцов, прошедших испытание на этой неделе, требованиям ГОСТ 30625-98 и ТР ТС 033/2013 полностью соответствуют.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Выбираем качество

Молочные коктейли в детском меню обязательно должны быть. Молоко и другие молочные продукты содержат в себе кальций, витамины и микроэлементы, играющие важную роль для здоровья и гармоничного роста ребенка. Но стоит запомнить несколько правил, которые помогут избежать фальсификата.

r Не покупайте молочные продукты у случайных продавцов, а только в специализированных местах торговли, где есть нужное холодильное оборудование.

r Обращайте внимание на целостность упаковки. Если она нарушена, продукт покупать нельзя.

r Внимательно изучайте информацию о продукте, так как его состав не всегда соответствует наименованию. Кроме того, состав не должен быть слишком «длинным».

r Прежде чем купить молочный продукт, проверяйте дату изготовления и срок годности.

r Не покупайте молочные продукты, если они хранились без охлаждения.

ВКУС НАРОДА

Решающим в оценке качества продуктов, как всегда, стало мнение костромичей. По результатам народной дегустации на первом месте оказался коктейль «Чудо» «Детки» (№ 5). На втором - напиток «Растишка» (№ 4). Третьим идет «ФрутоНяня» (№ 1), четвертым - «Я сам» (№ 3). И лишь пятым стал коктейль «Смешарики» (№ 2).



Алексей:

- Больше всех мне понравился образец под номером три. Он вкусный, да и ароматизаторов в нем меньше, чем в остальных. А вот первый на вкус - сплошная химия. И вообще, я считаю, коктейли для детей лучше делать самим из натуральных ингредиентов.

Нина Дмитриевна:

- Такие напитки частенько покупаю своим внукам. Сейчас вижу, что в большинстве много красителей - цвет коктейлей слишком насыщенный. Поэтому выбираю первый образец: он не яркий, с приятным вкусом.

Александр:

- Коктейли, конечно, не покупаю, а вот другие молочные изделия беру часто. Ориентируюсь на дату изготовления и узнаваемую торговую марку. Мне показалось, что третий образец сильно разбавлен водой. А второй, наоборот, очень вкусный и сладкий.

Нина Михайловна:

- Мне очень понравился коктейль под номером один. Такой и детям не страшно купить - вкус натурального продукта, без лишних и резких запахов. Все остальные доверия не внушили.

Сергей:

- Не все напитки мне пришлись по вкусу. Первому и второму образцам не хватает сладости. Четвертый же очень сладкий. Поэтому я выберу «золотую середину» - третий и пятый.