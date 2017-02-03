Опубликовано 03.02.2017

Буевляне слушали монастырский хор



Жители Буя и района смогли насладиться выступлением известного в стране коллектива: хора Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Существующий двенадцать лет коллектив одновременно и богослужебно-певческий, и творческий. Профессиональные музыканты участвуют в богослужениях и выступают на различных концертных площадках. Для буевлян хор исполнил церковные и светские произведения. Желающим их услышать в зале Дворца культуры даже не хватило мест.