Церковные и светские

Опубликовано 03.02.2017

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Буевляне слушали монастырский хор


Жители Буя и района смогли насладиться выступлением известного в стране коллектива: хора Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Существующий двенадцать лет коллектив одновременно и богослужебно-певческий, и творческий.  Профессиональные музыканты участвуют в богослужениях и выступают на различных концертных площадках. Для буевлян хор исполнил церковные и светские произведения. Желающим их услышать в зале Дворца культуры даже не хватило мест.

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