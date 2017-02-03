«Северная правда» отметила 110-летие

Опубликовано 03.02.2017

В день юбилея состоялась презентация книги об истории издания

В гостинице «Волга» собрался трудовой коллектив, ветераны «Северной правды», а также учредители, партнеры, коллеги и друзья издания. Старейшая газета области в день своего рождения сама сделала подарок: книгу «Век целый и одна десятая...». На ее страницах собраны редкие архивные материалы, посвященные истории «Северной правды».

Наша газета вместе с областью и со всей страной переживала смену исторических эпох, объективно отражая важные изменения в жизни общества, всегда была «на передовой» важнейших событий. А потому поздравить «Северную правду» с юбилеем пришли и руководители региона.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил вдумчивый, взвешенный стиль материалов, который всегда отличал издание. Председатель областной Думы Алексей Анохин поблагодарил коллектив газеты за целый ряд важных социальных проектов. Кроме того, в адрес редакции поступил поздравительный адрес от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Телеграммы в адрес газеты направили министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Поздравил коллег и секретарь Союза журналистов России Вячеслав Умановский, который подчеркнул важность сохранения печатных СМИ.

При этом «Северная правда» сегодня — это не только газета. Это целый комплекс медиа: сайт, мобильное приложение, сообщества в социальных сетях. Сохраняя традиции, заложенные более столетия назад, «Северная правда» осваивает современные информационные площадки и идет в ногу со временем.



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http://xn--80aaafcmcb6evaidf6r.xn--p1ai/video/video/severnoj-pravde-110-let.html

