На стройке нового общества

Опубликовано 06.02.2017

28 января «Северной правде» исполнилось 110 лет

Сто лет и одно десятилетие назад, а если быть точнее, то 28 января 1907 года, в Костроме нелегальная типография социал-демократов выпустила в свет первый номер газеты «Северный рабочий», получившей спустя несколько лет название «Северная правда».

В прошлом номере «СП» мы рассказали о самых первых номерах газеты и первых людях, ее издававших, дойдя в цепочке повествования до начала гражданской войны в России.

Сегодня мы продолжаем наш рассказ о том, как жила и развивалась наша газета в 20-е и 30-е годы XX века.

В неспокойном тылу гражданской войны

Лето 1919 года. В России в самом разгаре гражданская война. Костромская губерния находится в относительном тылу, в отличие от соседнего Ярославля, где в 1918 году разразился масштабный и кровопролитный антибольшевистский мятеж, от губерний Поволжья, охваченных голодом и крестьянскими выступлениями, от южных и юго-западных регионов бывшей Российской империи, от Урала, Сибири и Дальнего Востока, ставших одними из главных театров военных действий.

Спокойствие достаточно патриархальной Костромской губернии нарушают распоясавшиеся криминальные элементы, прячущиеся по лесам разрозненные банды дезертиров да ряд крестьянских выступлений, прокатившихся в Красном, Самети и Урене, жестко подавляемые новой властью.

Тем не менее продовольственный дефицит, общая неустроенность, изъятия у крестьян сельхозпродукции, мобилизация в армию, а также экономические неурядицы, присущие тогда большинству территорий Центральной России, не обошли стороной и нашу губернию.

Силы - в кулак

На всех уровнях общественной, политической и хозяйственной жизни новая власть мобилизовывала свои усилия, объединяла наиболее преданные и стойкие кадры. В борьбе взглядов и идеологий - еще одной составляющей масштабного гражданского противостояния тех лет - газета, причем сильная газета, с опытом и традициями, была эффективным инструментом борьбы за умы и убеждения.

Именно поэтому летом 1919 года «Северный рабочий» объединил свои усилия с «Красной газетой» - выходившим с 1918 года официальным печатным органом Костромского Совета рабочих и солдатских депутатов. Объединенная газета получила название «Красный мир» и выходила под этим логотипом вплоть до конца 1924 года в статусе органа Костромского губисполкома и губкома РКП(б).

Свое современное название - «Северная правда» газета обрела 1 января 1925 года как печатное издание Костромского губкома РКП(б), губисполкома и губпрофсовета. Так с первого дня работы под новым названием «Северная правда» стала еще и газетой крупнейшей общественной организации - профсоюзов Костромской губернии, а защита интересов трудящихся, главного оплота правящей политической силы, стала одной из ведущих задач издания.

В те же, внешне относительно «демократичные» нэповские годы, «Северная правда» издает два приложения: юмористический журнал «Шмель» и художественный журнал «Ледокол». Главным редактором газеты тогда стал Иван Иванович Неверов, член ВКП(б) с 1903 года.

«Северная правда» и загадка гибели поэта

Именно в то время, а если быть точнее, то в ночь на 28 декабря 1925 года, сотрудники «Северной правды» - ответственный секретарь Георгий Устинов и заведующий отделом газеты Дмитрий Ушаков оказались в Ленинграде в гостинице «Англетер», где в эти же дни по приглашению Сергея Кирова остановился великий русский поэт Сергей Есенин.

С Есениным костромичи Устинов и Ушаков накануне смерти поэта встречались не раз и даже были в его номере. Дмитрий Ушаков позднее вспоминал, как Есенин сам купил на рынке рождественского гуся, как раскладывал на столе фото близких, делился воспоминаниями.

Вместе в одном номере Устинов и Ушаков были и в четыре часа ночи, проводя время «за беседой», когда, по мнению врачей, и оборвалась жизнь великого поэта. Документальное архивное расследование, проведенное журналистами «Северной правды» в 2014 году, позволяет судить лишь о том, что почти сразу после смерти Есенина Дмитрий Ушаков неожиданно покинул редакцию, а по всей видимости, и Кострому.



Вопросы без ответов

Судьба Георгия Устинова таит в себе не одну загадку: талантливый журналист и писатель, один из членов «ближнего круга» всесильного наркома по военным и морским делам Льва Троцкого, проехавший с «демоном революции» почти по всем фронтам гражданской войны и издававший в поезде агитационную газету «В пути», в пору политического расцвета своего шефа почему-то оказывается в совсем не столичной Костроме, в редакции «Северной правды».

Не совсем ясна и причина, ставшая поводом для командировки «северян» Устинова и Ушакова в конце 1925 года в Ленинград, причем именно в «Англетер», который был, мягко сказать, не совсем «по финансовым зубам» провинциальным журналистам.

Да и судьба самого Георгия Устинова сложилась трагически: в 1932 году он покончил жизнь самоубийством. По одной из версий, накануне гибели он пообещал раскрыть тайну смерти Сергея Есенина другу поэта Николаю Вежбицкому, но на следующий день был найден мертвым.

Устинов тогда в какой-то мере связал сразу нескольких людей: в год его самоубийства - 1932-й - страна прощалась с основателем газеты, видным партийным и советским деятелем Александром Митрофановичем Стопани, а Ваганьковское кладбище Москвы стало местом упокоения и Сергея Есенина, и Георгия Устинова. Они похоронены поблизости.

Кстати, накануне своего таинственного исчезновения корреспондент «Северной правды» Дмитрий Ушаков написал две заметки о последних часах Есенина. Одну из них в итоговом выпуске за 1925 год опубликовал журнал «Ледокол», а вторую, уже в январе 1926 года, «Северная правда».

Городская газета

Конец двадцатых годов ознаменовал начало масштабных административных перемен и для жителей Костромской губернии, и для их главной газеты.

В 1929 году, в связи с упразднением Костромской области, «Северная правда» становится печатным органом Костромского окружного комитета ВКП(б), окружного исполкома и окружного профсовета, а затем, со своего 224-го номера за 1930 год, печатным органом Костромского горкома ВКП(б), горсовета и горпрофсовета Ивановской промышленной области.

Увы, свой региональный статус «Северная правда» тогда утратила в связи с ликвидацией существовавшей на карте страны с 1796 года Костромской губернии.

С 1936 года в статусе такой же «городской газеты» «Северная правда» издавалась в составе Ярославской области.

«Черепаха», приведшая в лагеря

Жесткая политика по укреплению правящего в стране режима, связанная в том числе и с масштабной «зачисткой» партийных и советских кадров, а также искоренения любого инакомыслия, развязанная во второй половине 30-х годов, не обошла стороной и коллектив «Северной правды».

Поводом для развязывания репрессий в газете становится безобидная «черепаха», а точнее - распущенное на древке и местами перевитое через него полотнище с надписью «8 марта. СССР», нарисованное на фоне схематично изображенного Кремля. В перевернутом виде полотнище действительно чем-то отдаленно напоминает черепаху. В другое время на это изображение никто не обратил бы внимания. Но на дворе был 1937 год...

В «Северной правде» органами НКВД тогда была «обнаружена и изобличена группа, занимающаяся контрреволюционной деятельностью и антисоветской агитацией в составе ответственного секретаря Бориса Миловидова, а также сотрудников редакции Гришина, Григорьева и Смирнова». Все они по итогам следствия оказались приговорены Особым совещанием при НКВД СССР к пяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.

Вот как, к примеру, звучит обвинительное заключение ответственного секретаря «Северной правды» Бориса Миловидова: «Являлся участником антисоветской организации правых. Газету «Северная правда» использовал в контрреволюционных целях организации. Вел антисоветскую агитацию. Возводил контрреволюционную клевету на руководителей партии и правительства. Участвовал на антисоветских сборищах организации. Ст. 58-10, 11, 19; 58-8 УК [...] Следственное дело направить на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР».

Заместитель редактора «Северной правды» Анатолий Иванович Зарубин - «организатор» преступной группы, который, помимо всего, был обвинен еще и в террористической деятельности, получил восемь лет лагерей.

За связь с осужденными пострадали тогда, но в меньшей степени, и другие сотрудники газеты: были исключены из партии, уволились впоследствии из редакции.

На стройках нового общества

Развитие крестьянского кооперативного движения, переход от военного коммунизма к нэпу. Строительство на костромской земле первой электростанции. Ликвидация неграмотности. Возведение и модернизация текстильных предприятий региона. Подавление контрреволюционных выступлений. Строительство железнодорожного моста в Костроме. Развитие лесопромышленных предприятий. Борьба с кулачеством. Создание колхозов. Борьба с эпидемиями инфекционных заболеваний. Курсы всевобуча. Государственные займы. Так звучат темы статей и материалов «Северной правды» 20-30-х годов XX века.

В 20-е и 30-е годы минувшего столетия «Северная правда» и ее коллектив вместе со своим читателем переживала яркие и жизнеутверждающие, драматические, а подчас горькие и трагические события в истории своего народа и своей страны.

Время шло вперед, страна активно развивалась. Постепенно налаживалась и жизнь простых людей.

Продолжение следует...