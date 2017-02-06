Восемь наград

Опубликовано 06.02.2017

Взяли костромичи

В областном центре прошел межрегиональный турнир по дзюдо на призы отдела специального назначения «Гроза» управления Федеральной службы исполнения наказания России по Костромской области.

В этом году отряд «Гроза» отметит четверть века со дня своего образования. В преддверии этой даты в Костромском УФСИН и областной федерации дзюдо и решили провести ежегодный турнир среди юношей и девушек. Первые соревнования собрали более ста юных дзюдоистов из трех областей: Костромской, Ивановской и Ярославской.

На двух татами за пятнадцать комплектов наград боролись юноши и девушки 2003-2004 годов рождения в разных весовых категориях. Все ребята приехали на турнир побеждать, поэтому спарринги, начиная с отборочных и заканчивая финальными, оказались весьма напряженными.

В итоге победителями в своих весовых категориях среди девушек стали три костромички: Алена Толоконцева, Виктория Смирнова и Анастасия Копейкина, представительница Шуи Кристина Петросян, Ярославля - Даниила Остапенко.

Среди победителей-юношей пять представителей нашей области: Кирилл Голованев, Константин Ячменников, Данил Старостин, Максим Кудрявцев и Михаил Будаков. А также трое ярославцев: Михаил Березин, Игорь Антонов, Артур Давтян. Кроме того, Даниил Волков из Иванова и Данил Елкин из Шуи.