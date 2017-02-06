Опубликовано 06.02.2017

«Андрей Иванович Бычков, Судьба на переломе веков» -

так называется книга доктора исторических наук, профессор кафедры истории и философии КГУ Елены Волковой. Монография приурочена к 70-летию Андрея Бычкова, которое он отметит 16 февраля.

В книге, презентация ее состоялась 3 февраля в Костромской областной универсальной научной библиотеке, написанной в форме историко-литературного исследования, показана жизнь и деятельность Андрея Бычкова - человека, прошедшего путь от главного зоотехника совхоза «Горьковский» Костромского района до председателя Костромской областной Думы и члена Совета Федерации. Проанализирована его политическая биография как инициатора и разработчика десятков законов, по которым ныне живет Костромская область. В книге много фотографий из архивов областной Думы и администрации Костромского района, семейного альбома Бычковых.

Мудрый, добрый, честный, светлый.... Такие эпитеты звучали в адрес Андрея Ивановича на презентации, в которой приняли участие его родные, друзья, руководители областной администрации, депутаты областной Думы, представители общественности, люди, проработавшие с ним бок о бок десятки лет.

Сам Андрей Бычков о секрете своего политического долголетия сказал: «Он таков - не бросать слов на ветер и много работать».