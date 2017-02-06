В Костроме планируют модернизировать светофоры

Опубликовано 06.02.2017

Благодаря этому снизится количество ДТП с участием пешеходов

Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Костромской области Сергей Чернышов рассказал о статистике ДТП в регионе в прошлом году. По основным показателям тенденции положительные. Количество погибших в ДТП сократилось на 42%, в целом зафиксировано снижение аварийности на 4,2%. Но есть и негативный момент: в 2016-м году почти в два раза увеличилось количество наездов на пешеходов на регулируемых переходах. Причем все случаи произошли в Костроме.

В ГИБДД предложили выход из ситуации — внедрить как можно больше светофоров с так называемым бесконфликтным режимом работы. То есть пешеходы в определенный момент смогут переходить дорогу по всем направлениям. Такие светофоры работают в Костроме на пересечении улиц Ленина и Пушкина, Шагова и Долматова, проспекта Мира и улицы Калиновской. Поможет ли такая модернизация светофоров, покажет время. Интересно, что в прошедшем году 19 тысяч нарушений были совершены самими пешеходами.