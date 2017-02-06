Попали на десять миллионов

Опубликовано 06.02.2017

Костромские полицейские пресекли очередной канал поставок «левого» табака и алкоголя

Идею организации бизнеса компания друзей почерпнула в интернете, там же они нашли информацию о возможных поставщиках. Спиртное и табак, произведенные на фабриках одного из союзных государств, сообщники приобретали за пределами области.

Сомнительное качество алкоголя подтверждалось криво наклеенными фальшивыми акцизными марками, информация на которых зачастую не совпадала с наименованием продукции. Сигареты же имели довольно привлекательный вид, но не проходили ни сертификацию, ни обязательную маркировку акцизными марками России, что автоматом значительно удешевляло их стоимость.

Оптовые партии алкоголя и табака злоумышленники хранили на арендованных складах. Операция по задержанию подозреваемых проходила при поддержке сотрудников спецподразделений одновременно в Костроме и районах области.

В результате правоохранители обнаружили около семисот тысяч контрафактных пачек сигарет и более двух с половиной тысяч бутылок с крепким спиртным, а также партию косметических лосьонов, реализация которых запрещена. Общая стоимость изъятого превысила десять миллионов рублей.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности.