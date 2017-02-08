Ждут штраф и статья

Опубликовано 08.02.2017

пьяных водителей



Нетрезвым за рулем — особое внимание. Сотрудники ГИБДД обещают 10 февраля устроить в Костроме и сплошную проверку, и скрытое патрулирование. Цель акции — предупредить аварии с участием нетрезвых автомобилистов.

В этом году в областном центре из-за пьяного водителя уже случилось одно ДТП с пострадавшим. За управление автомобилем в состоянии опьянения, как и отказ пройти медосвидетельствование, к ответственности привлекли 65 человек.

Напомним, что за вождение «под градусом» водителя ждет штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А за повторное нарушение закона человек может лишиться и свободы.