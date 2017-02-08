Куда сходить и что посмотреть 9 февраля?

Опубликовано 08.02.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Гостей в четверг вечером приглашает Костромской государственный драматический театр имени Островского. На его сцене поставят спектакль «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (16+) по произведению Макса Фриша. Начало в 18.00.

Чуть позже, в 18.30 костромичей ждут в государственной филармонии Костромской области. Здесь пройдет концертная программа в рамках проекта «Мир гитары» (6+). Для зрителей сыграет лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев.