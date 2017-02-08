Костромичи успешно выступили на чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике

Опубликовано 08.02.2017

Медали они завоевали и в командном, и в личном первенстве

Спортсмены ДЮСШ №1 с успехом выступили на лично-командном чемпионате Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. В различных видах программы соревновались 37 спортсменов из 9 регионов округа. Участники мерились силами по программе мастеров спорта. И в этой конкурентной борьбе костромичи сумели достойно проявить себя.

В общекомандном зачете наши гимнасты оказались третьими. А в личном первенстве Иван Цветков завоевал три медали: золото в упражнениях на брусьях и две бронзы в вольных упражнениях и перекладине.